Ферстаппен: чтобы я оказался выше, нужно, чтобы люди впереди меня сошли

Ферстаппен: чтобы я оказался выше, нужно, чтобы люди впереди меня сошли
Комментарии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил, почему не верит в собственный прорыв в воскресной гонке Гран-при Мексики Формулы-1 при старте с пятой позиции.

«Отыграться в воскресенье? Не бывает отыгрыша, если нет темпа. Мне нужно, чтобы люди впереди меня сошли, чтобы оказаться выше. Каждый круг, пройденный в этот уикенд, не был хорошим. На короткой или на длинной серии никогда не было ощущения, что мы в рабочем окне. Так что не должно быть так, что завтра внезапно всё поменяется в лучшую сторону», — приводит слова Ферстаппена Sky Spors.

Нидерландский пилот «Ред Булл» проиграл в квалификации обладателю поул-позишен Ландо Норрису почти полсекунды.

