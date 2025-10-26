«Вольф говорил так в 2021-м». Марко — о словах Стеллы про нехватку времени на болид-2026

Cоветник команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал слова руководителя «Макларена» Андреа Стеллы о том, что поздние обновления болида-2025 помешают австрийцам разрабатывать машину следующего сезона.

«Пакет обновлений на Мексику в основном касался эффективности охлаждения — из-за более разреженного воздуха. Слова Стеллы? В 2021 году была та же история. Тото действительно беспокоился, что мы не будем конкурентоспособны в 2022 году.

Частью нашей философии является то, что мы, когда появляется новый регламент, работаем как можно дольше, чтобы оставаться конкурентоспособными. Так было и с последними тремя изменениями в регламенте. Так что, если им больше не о чем беспокоиться, тогда ладно (смеётся). Но мы знаем, что делаем», — приводит слова Марко издание Motorsport.