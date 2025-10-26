Алекс Маркес выиграл основную гонку ГП Малайзии MotoGP, Акоста — 2-й, Баньяя сошёл

В воскресенье, 26 октября, в Куала-Лумпуре завершилась основная гонка 20-го этапа MotoGP сезона-2025 Гран-при Малайзии, победу в которой завоевал вице-чемпион этого сезона Алекс Маркес («Дукати»). Второе время показал его соотечественник из Испании Педро Акоста («КТМ»). Третий ещё один испанец — Жоан Мир («Хонда»).

Двукратный чемпион серии из Италии Франческо Баньяя («Дукати») шёл на третьем месте за несколько кругов до финиша, но столкнулся с технической проблемой и сошёл.

MotoGP. Гран-при Малайзии. Основная гонка

1. Алекс Маркес («Дукати») — 20 кругов.

2. Педро Акоста («КТМ») +2.676.

3. Жоан Мир («Хонда») +8.048.

4. Франко Морбиделли («Дукати») +8.580.

5. Фабио Куартараро («Ямаха») +11.556.

6. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +11.556.

7. Энеа Бастьянини («КТМ») +15.299.

8. Лука Марини («Хонда») +18.738.

9. Брэд Биндер («КТМ») +18.932.

10. Аи Огура («Априлья») +19.256.