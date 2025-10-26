Скидки
MotoGP — Гран-при Малайзии — гонка — результаты

Алекс Маркес выиграл основную гонку ГП Малайзии MotoGP, Акоста — 2-й, Баньяя сошёл
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 26 октября, в Куала-Лумпуре завершилась основная гонка 20-го этапа MotoGP сезона-2025 Гран-при Малайзии, победу в которой завоевал вице-чемпион этого сезона Алекс Маркес («Дукати»). Второе время показал его соотечественник из Испании Педро Акоста («КТМ»). Третий ещё один испанец — Жоан Мир («Хонда»).

Двукратный чемпион серии из Италии Франческо Баньяя («Дукати») шёл на третьем месте за несколько кругов до финиша, но столкнулся с технической проблемой и сошёл.

MotoGP 2025. Этап 20, Куала-Лумпур, Малайзия
Гран-при Малайзии. Основная гонка
26 октября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
MotoGP. Гран-при Малайзии. Основная гонка

1. Алекс Маркес («Дукати») — 20 кругов.
2. Педро Акоста («КТМ») +2.676.
3. Жоан Мир («Хонда») +8.048.
4. Франко Морбиделли («Дукати») +8.580.
5. Фабио Куартараро («Ямаха») +11.556.
6. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +11.556.
7. Энеа Бастьянини («КТМ») +15.299.
8. Лука Марини («Хонда») +18.738.
9. Брэд Биндер («КТМ») +18.932.
10. Аи Огура («Априлья») +19.256.

