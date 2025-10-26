Скидки
«Странно». Вильнёв — о восьмом месте Пиастри в квалификации Гран-при Мексики

«Странно». Вильнёв — о восьмом месте Пиастри в квалификации Гран-при Мексики
Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв высказался о восьмом месте австралийского гонщика Оскара Пиастри, представляющего «Макларен», в квалификации Гран-при Мексики.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.586
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.262
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.352

«Это было странно. Когда ты на столько медленнее своего напарника, ты пытаешься атаковать чуть сильнее, у тебя возникают проблемы, колёса блокируются, и ты начинаешь c кучей остальных сложностей. Но он, казалось, был доволен тем, как вела себя машина, и это действительно странно», — сказал Вильнёв в эфире Sky Sports.

Поул на автодроме имени братьев Родригес завоевал напарник Пиастри британец Ландо Норрис. Второе время показал Шарль Леклер из «Феррари».

