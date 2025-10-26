«Странно». Вильнёв — о восьмом месте Пиастри в квалификации Гран-при Мексики
Поделиться
Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв высказался о восьмом месте австралийского гонщика Оскара Пиастри, представляющего «Макларен», в квалификации Гран-при Мексики.
Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.586
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.262
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.352
«Это было странно. Когда ты на столько медленнее своего напарника, ты пытаешься атаковать чуть сильнее, у тебя возникают проблемы, колёса блокируются, и ты начинаешь c кучей остальных сложностей. Но он, казалось, был доволен тем, как вела себя машина, и это действительно странно», — сказал Вильнёв в эфире Sky Sports.
Поул на автодроме имени братьев Родригес завоевал напарник Пиастри британец Ландо Норрис. Второе время показал Шарль Леклер из «Феррари».
Материалы по теме
Комментарии
- 26 октября 2025
-
11:59
-
10:45
-
09:59
-
03:30
-
03:00
-
02:06
-
02:03
-
01:57
-
01:46
-
01:41
-
01:27
-
01:26
-
01:22
-
01:20
-
01:04
-
00:29
- 25 октября 2025
-
23:36
-
23:32
-
22:34
-
22:32
-
21:45
-
21:35
-
20:44
-
20:39
-
20:35
-
19:00
-
18:53
-
18:48
-
18:32
-
18:27
-
18:22
-
18:16
-
16:50
-
16:30
-
15:58