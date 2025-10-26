«Странно». Вильнёв — о восьмом месте Пиастри в квалификации Гран-при Мексики

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв высказался о восьмом месте австралийского гонщика Оскара Пиастри, представляющего «Макларен», в квалификации Гран-при Мексики.

«Это было странно. Когда ты на столько медленнее своего напарника, ты пытаешься атаковать чуть сильнее, у тебя возникают проблемы, колёса блокируются, и ты начинаешь c кучей остальных сложностей. Но он, казалось, был доволен тем, как вела себя машина, и это действительно странно», — сказал Вильнёв в эфире Sky Sports.

Поул на автодроме имени братьев Родригес завоевал напарник Пиастри британец Ландо Норрис. Второе время показал Шарль Леклер из «Феррари».