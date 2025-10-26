Шарль Леклер: удивлён скорости Норриса в решающей попытке квалификации ГП Мексики

28-летний гонщик Шарль Леклер («Феррари») подвёл итоги квалификации Гран-при Мексики Формулы-1, где показал второе время.

«Учитывая отставание, я подумал: «Ладно, посмотрим, как всё сложится, я всё равно буду выжимать максимум на второй попытке и посмотрим, что у нас получится». Но, очевидно, я был очень удивлён тем, как Ландо улучшил время во второй попытке третьего сегмента. Я просто не думаю, что сегодня у нас был соответствующий темп. Кое-что было не так, но не уверен, что при отсутствии этих проблем этого было бы достаточно для поул-позиции.

В третьем сегменте трасса чуть остыла, что сыграло на руку. Сцепление стало немного лучше, и в некоторых поворотах я чувствовал, что немного не дотягиваю до предела. Так что машина была хороша. Но на такой трассе, как эта, это очень сложно, потому что здесь очень низкое сцепление с дорогой, и очень легко допустить ошибку. Любая небольшая ошибка, которую вы совершаете, приводит к серьёзной потере времени. Но я был вполне доволен обоими своими кругами в третьем сегменте», — приводит слова Леклера издание RaceFans.