Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шарль Леклер: удивлён скорости Норриса в решающей попытке квалификации ГП Мексики

Шарль Леклер: удивлён скорости Норриса в решающей попытке квалификации ГП Мексики
Аудио-версия:
Комментарии

28-летний гонщик Шарль Леклер («Феррари») подвёл итоги квалификации Гран-при Мексики Формулы-1, где показал второе время.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.586
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.262
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.352

«Учитывая отставание, я подумал: «Ладно, посмотрим, как всё сложится, я всё равно буду выжимать максимум на второй попытке и посмотрим, что у нас получится». Но, очевидно, я был очень удивлён тем, как Ландо улучшил время во второй попытке третьего сегмента. Я просто не думаю, что сегодня у нас был соответствующий темп. Кое-что было не так, но не уверен, что при отсутствии этих проблем этого было бы достаточно для поул-позиции.

В третьем сегменте трасса чуть остыла, что сыграло на руку. Сцепление стало немного лучше, и в некоторых поворотах я чувствовал, что немного не дотягиваю до предела. Так что машина была хороша. Но на такой трассе, как эта, это очень сложно, потому что здесь очень низкое сцепление с дорогой, и очень легко допустить ошибку. Любая небольшая ошибка, которую вы совершаете, приводит к серьёзной потере времени. Но я был вполне доволен обоими своими кругами в третьем сегменте», — приводит слова Леклера издание RaceFans.

Материалы по теме
Норрис разгромил всех! Лидер общего зачёта только восьмой, и даже Ферстаппен далеко
Норрис разгромил всех! Лидер общего зачёта только восьмой, и даже Ферстаппен далеко
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android