Corriere della Sera раскрыла, подозревают ли «Феррари» и «Макларен» в превышении бюджета

Corriere della Sera раскрыла, подозревают ли «Феррари» и «Макларен» в превышении бюджета
В итальянском издании Corriere della Sera раскрыли детали последних слухов о том, что сразу несколько команд нарушили лимит бюджетов в сезоне-2024, отчётность за который проверяется Международной автомобильной федерацией (ФИА) осенью 2025 года.

По данным итальянских журналистов ФИА ещё находится в процессе проверки документов, но коллективы «Феррари» и «Макларен» не нарушили лимитов.

Ранее в издании Racingnews365 подтвердили, что «Астон Мартин» является нарушителем регламента, но у них была процедурная ошибка, связанная с подписями, что было прощено комиссией ФИА и они избежали штрафов и каких-либо последствий.

«Астон Мартин» избежал наказания за нарушения лимита бюджетов в 2024-м — Racingnews365
