«Спросите у «Феррари». Они профи». Норрис — о раннем поднимании ноги с газа для экономии

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», высказался о возможном «лифт-энд-косте»по ходу гонки Гран-при Мексики.
«Спросите этих ребят [из «Феррари»] — они профессионалы в этом. Эти ребята, они делают это каждую гонку. Да, я думаю, что всем нам всегда нужно делать это понемногу, но не так много, как эти ребята», — сказал Норрис на пресс-конференции после квалификации.
Гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон по ходу сезона-2025 регулярно сталкиваются с износом планки под днищем болида SF-25, из-за чего в команде их просят использовать данную технику пилотажа, чтобы избежать дисквалификации.