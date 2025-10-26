«Спросите у «Феррари». Они профи». Норрис — о раннем поднимании ноги с газа для экономии

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», высказался о возможном « лифт-энд-косте »по ходу гонки Гран-при Мексики.

«Спросите этих ребят [из «Феррари»] — они профессионалы в этом. Эти ребята, они делают это каждую гонку. Да, я думаю, что всем нам всегда нужно делать это понемногу, но не так много, как эти ребята», — сказал Норрис на пресс-конференции после квалификации.

Гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон по ходу сезона-2025 регулярно сталкиваются с износом планки под днищем болида SF-25, из-за чего в команде их просят использовать данную технику пилотажа, чтобы избежать дисквалификации.