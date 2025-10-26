Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Спросите у «Феррари». Они профи». Норрис — о раннем поднимании ноги с газа для экономии

«Спросите у «Феррари». Они профи». Норрис — о раннем поднимании ноги с газа для экономии
Комментарии

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», высказался о возможном «лифт-энд-косте»по ходу гонки Гран-при Мексики.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Не началось

«Спросите этих ребят [из «Феррари»] — они профессионалы в этом. Эти ребята, они делают это каждую гонку. Да, я думаю, что всем нам всегда нужно делать это понемногу, но не так много, как эти ребята», — сказал Норрис на пресс-конференции после квалификации.

Гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон по ходу сезона-2025 регулярно сталкиваются с износом планки под днищем болида SF-25, из-за чего в команде их просят использовать данную технику пилотажа, чтобы избежать дисквалификации.

Материалы по теме
Шарль Леклер: удивлён скоростью Норриса в решающей попытке квалификации ГП Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android