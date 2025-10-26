«Спросите у команды». Стролл ушёл с интервью после квалификации Гран-при Мексики
26-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, представляющий команду «Астон Мартин», покинул зону общения с журналистами после вопроса о проблемах с темпом болида. В квалификации Гран-при Мексики Стролл показал 19-е время.
Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.586
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.262
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.352
— Почему по ходу уикенда результаты ухудшаются?
— Я не знаю. Может быть… Я не знаю. У меня нет ответов на эти вопросы, но они явно существуют.
— Так происходит довольно давно. Почему до сих пор нет ответов?
— Да, давно. Вам следует сходить и спросить у команды, — сказал Стролл в беседе с Racingnews365 и покинул зону для общения с прессой.
Поул завоевал Ландо Норрис из «Макларена». Напарник Лэнса Фернандо Алонсо — 14=й.
