«Спросите у команды». Стролл ушёл с интервью после квалификации Гран-при Мексики

26-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, представляющий команду «Астон Мартин», покинул зону общения с журналистами после вопроса о проблемах с темпом болида. В квалификации Гран-при Мексики Стролл показал 19-е время.

— Почему по ходу уикенда результаты ухудшаются?

— Я не знаю. Может быть… Я не знаю. У меня нет ответов на эти вопросы, но они явно существуют.

— Так происходит довольно давно. Почему до сих пор нет ответов?

— Да, давно. Вам следует сходить и спросить у команды, — сказал Стролл в беседе с Racingnews365 и покинул зону для общения с прессой.

Поул завоевал Ландо Норрис из «Макларена». Напарник Лэнса Фернандо Алонсо — 14=й.