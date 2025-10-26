В «Макларене» ответили, могут ли проблемы Пиастри быть вызваны заменой шасси

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал предположение, что падение скорости Оскара Пиастри на двух последних этапах Гран-при Формулы-1 может быть связано с вынужденной заменой шасси после аварии на старте спринтерской гонки в Остине.

«Все свидетельства и данные, вся информация, которой мы располагаем, гласит, что проблем с машиной нет. У нас нет причин подозревать, что дело в этом. Что касается замены шасси. Знаю, что в истории Ф-1 бывало, когда поднимали такую тему с заменой. Я бы поменял другие компоненты, а не шасси — днище, переднее антикрыло… Но вообще существует ротация деталей: нет такого, что на болидах всегда стоят одни и те же детали. Так что у нас есть причины быть уверенными, что с машиной никаких проблем нет», — приводит слова СтеллыThe Race.