Расселл объяснил, как обладатель поула повлияет на старт остальных пилотов

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий «Мерседес», высказался о четвёртом месте в квалификации Гран-при Мексики.
«Последние несколько лет «Феррари» завоёвывала здесь поул, они всегда здесь очень сильны. А Ландо проделал потрясающую работу. Так что мы были лучшими среди остальных, и между мной и Оскаром на восьмом месте было всего лишь 0,1 секунды, так что я рад оказаться на правильной стороне этого разрыва.
Вы всегда предпочтёте стартовать с поула, а не с любой другой позиции, но при этом это самая сложная трасса в году для старта с поула. Вы в некотором роде во власти того, кто на поуле. Если он сместится налево, то слипстрим получат стартующие с нечётных позиций, если сдвинется вправо, то стартующие с чётных», — приводит слова Расселла издание GPblog.
- 26 октября 2025
-
18:02
-
18:00
-
17:56
-
16:59
-
16:28
-
15:48
-
14:58
-
14:46
-
13:56
-
12:57
-
11:59
-
10:45
-
09:59
-
03:30
-
03:00
-
02:06
-
02:03
-
01:57
-
01:46
-
01:41
-
01:27
-
01:26
-
01:22
-
01:20
-
01:04
-
00:29
- 25 октября 2025
-
23:36
-
23:32
-
22:34
-
22:32
-
21:45
-
21:35
-
20:44
-
20:39
-
20:35