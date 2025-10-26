Расселл объяснил, как обладатель поула повлияет на старт остальных пилотов

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий «Мерседес», высказался о четвёртом месте в квалификации Гран-при Мексики.

«Последние несколько лет «Феррари» завоёвывала здесь поул, они всегда здесь очень сильны. А Ландо проделал потрясающую работу. Так что мы были лучшими среди остальных, и между мной и Оскаром на восьмом месте было всего лишь 0,1 секунды, так что я рад оказаться на правильной стороне этого разрыва.

Вы всегда предпочтёте стартовать с поула, а не с любой другой позиции, но при этом это самая сложная трасса в году для старта с поула. Вы в некотором роде во власти того, кто на поуле. Если он сместится налево, то слипстрим получат стартующие с нечётных позиций, если сдвинется вправо, то стартующие с чётных», — приводит слова Расселла издание GPblog.