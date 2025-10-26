Скидки
В чём причина резкого падения скорости Оскара Пиастри?

В последних гонках Формулы-1 пилот «Макларена» Оскар Пиастри, будучи лидером чемпионата мира, показывает результаты, не соответствующие темпу лидера чемпионата мира.

«Чемпионат» приглашает вас принять участие в опросе «Как считаете, в чём причина падения скорости Пиастри?»

Оскар Пиастри не одержал ни одной победы с Гран-при Нидерландов 2025 года.

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» австралиец Оскар Пиастри, набравший 346 очков. На втором месте его товарищ по команде британец Ландо Норрис с 332 очками. Тройку лидеров замыкает нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (306).

