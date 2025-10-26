Ральф Шумахер: Зандворт стал переломным моментом для Норриса

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о противостоянии в борьбе за титул в сезоне-2025 между пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

«Зандворт определённо стал для Норриса переломным моментом. После этого он понял, что может быть быстрее Пиастри, если будет немного расслабленнее. Он, должно быть, работал над этим, и, думаю, теперь у него есть своя программа тренировок, которая ему помогает», — приводит слова Шумахера Sky Sports.

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» австралиец Оскар Пиастри, набравший 346 очков. На втором месте его товарищ по команде британец Ландо Норрис с 332 очками. Тройку лидеров замыкает нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (306).