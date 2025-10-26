В «Макларене» рассказали, за счёт чего Ферстаппен может опередить Пиастри и Норриса

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о титульном противостоянии между пилотом команды Оскаром Пиастри и пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«На этой трассе очень важна работа системы охлаждения, ведь если вам придётся пойти на компромисс в случае с аэродинамикой, чтобы добиться достаточного охлаждения, то вы можете довольно быстро потерять аэродинамическую эффективность.

Трасса в Мексике не очень подходит для того, чтобы, скажем так, судить о темпе машины, поскольку на темп существенно влияет охлаждение.

С этой точки зрения мы видим отдачу от нашего вклада, который мы внесли в работу над болидом 2025 года – в частности, мы сделали большой упор на системе охлаждения, её конструкции и технологии.

Посмотрим, что сделает «Ред Булл» в гонке. Уверен, даже если они не окажутся быстрейшими, они всё ещё будут очень быстры на протяжении оставшейся части сезона. Они в поиске решения собственных проблем. Нам же нужно сконцентрироваться на себе и убедиться, что мы окажемся быстрее их», — приводит слова Стеллы Motorsport Week.