Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Болид «Хонды» 1965 года сломался на демозаездах Цуноды перед Гран-при Мексики

Болид «Хонды» 1965 года сломался на демозаездах Цуноды перед Гран-при Мексики
Комментарии

Машина японского гонщика «Ред Булл» Юки Цуноды «Хонда» RA272, на которой Ричи Гинтер выиграл Гран-при Мексики 1965 года, сломалась во время демонстрационных заездов на Гран-при Мексики. Об этом сообщил Autosport в социальной сети Х.

Напомним, эта гонка стала первой победой «Хонды» в Формуле-1.

Что касается Цуноды, то он в нынешнем сезоне Формулы-1 располагается на 16-й позиции в личном зачёте. В последних шести гонках японский гонщик трижды попадал в очковую зону. Лучший финиш Цуноды в сезоне — шестое место на Гран-при Азербайджана в Баку.

Напарник Цуноды Макс Ферстаппен одержал в нынешнем сезоне пять побед и располагается на третьей позиции в турнирной таблице.

Материалы по теме
Цунода провалился, суперновичок «Мерседеса» опять расстроил. Оценки за Гран-при Сингапура
Цунода провалился, суперновичок «Мерседеса» опять расстроил. Оценки за Гран-при Сингапура
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android