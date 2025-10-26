Болид «Хонды» 1965 года сломался на демозаездах Цуноды перед Гран-при Мексики

Машина японского гонщика «Ред Булл» Юки Цуноды «Хонда» RA272, на которой Ричи Гинтер выиграл Гран-при Мексики 1965 года, сломалась во время демонстрационных заездов на Гран-при Мексики. Об этом сообщил Autosport в социальной сети Х.

Напомним, эта гонка стала первой победой «Хонды» в Формуле-1.

Что касается Цуноды, то он в нынешнем сезоне Формулы-1 располагается на 16-й позиции в личном зачёте. В последних шести гонках японский гонщик трижды попадал в очковую зону. Лучший финиш Цуноды в сезоне — шестое место на Гран-при Азербайджана в Баку.

Напарник Цуноды Макс Ферстаппен одержал в нынешнем сезоне пять побед и располагается на третьей позиции в турнирной таблице.