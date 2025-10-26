Льюис Хэмилтон оштрафован на 10 секунд на ГП Мексики

40-летний семикратный чемпион Формулы-1, пилот итальянского коллектива «Феррари» британец Льюис Хэмилтон оштрафован стюардами Гран-при Мексики на 10 секунд за нарушение лимитов трассы в четвёртом повороте и получение преимущества. Перед выездом на обочину Хэмилтон пытался контратаковать Макса Ферстаппена после обгона со стороны нидерландца в первом повороте.

На момент написания новости лидером гонки является пилот британской команды «Макларен» Ландо Норрис.

В личном зачёте Формулы-1 семикратный чемпион «Королевских гонок» занимает шестое место, имея на своём счету 142 очка, а его напарник по «Скудерии» монегаск Шарль Леклер — пятое (192 очка). Возглавляет же зачёт гонщик «Макларена» австралиец Оскар Пиастри, который смог набрать 346 очков.