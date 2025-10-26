Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон оштрафован на 10 секунд на ГП Мексики

Льюис Хэмилтон оштрафован на 10 секунд на ГП Мексики
Комментарии

40-летний семикратный чемпион Формулы-1, пилот итальянского коллектива «Феррари» британец Льюис Хэмилтон оштрафован стюардами Гран-при Мексики на 10 секунд за нарушение лимитов трассы в четвёртом повороте и получение преимущества. Перед выездом на обочину Хэмилтон пытался контратаковать Макса Ферстаппена после обгона со стороны нидерландца в первом повороте.

На момент написания новости лидером гонки является пилот британской команды «Макларен» Ландо Норрис.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Идёт

В личном зачёте Формулы-1 семикратный чемпион «Королевских гонок» занимает шестое место, имея на своём счету 142 очка, а его напарник по «Скудерии» монегаск Шарль Леклер — пятое (192 очка). Возглавляет же зачёт гонщик «Макларена» австралиец Оскар Пиастри, который смог набрать 346 очков.

Материалы по теме
Ферстаппен ворвался в топ-3 и гонится за Леклером под финиш! ГП Мексики — LIVE!
Live
Ферстаппен ворвался в топ-3 и гонится за Леклером под финиш! ГП Мексики — LIVE!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android