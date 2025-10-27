Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Норрис победил в гонке Гран-при Мексики, Ферстаппен — третий, Берман — четвёртый

На автодроме имени братьев Родригес в Мехико завершилась гонка Формулы-1 Гран-при Мексики, победителем которой стал гонщик британского коллектива «Макларен» Ландо Норрис. Вторым финишировал пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул четырёхкратный чемпион Ф-1 гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен.

Формула-1. Гран-при Мексики. Гонка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 71 круг.

2. Шарль Леклер («Феррари») +30.324.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +31.049.

4. Оливер Берман («Хаас») +40.955.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +42.065.

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +47.837.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +50.287.

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +56.446.

9. Эстебан Окон («Хаас») +1:15.464.

10. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1:16.863.

11. Юки Цунода («Ред Булл») +1 круг.

12. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг.

13. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1 круг.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

15. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

16. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.

17. Карлос Сайнс («Уильямс») — сошёл с дистанции на 68-м круге.

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл с дистанции на 35-м круге.

19. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — сошёл с дистанции на 26-м круге.

20. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — сошёл с дистанции на шестом круге.