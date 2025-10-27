Скидки
Авто Новости

Норрис победил в гонке Гран-при Мексики, Ферстаппен — третий, Берман — четвёртый

Норрис победил в гонке Гран-при Мексики, Ферстаппен — третий, Берман — четвёртый
Аудио-версия:
Комментарии

На автодроме имени братьев Родригес в Мехико завершилась гонка Формулы-1 Гран-при Мексики, победителем которой стал гонщик британского коллектива «Макларен» Ландо Норрис. Вторым финишировал пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул четырёхкратный чемпион Ф-1 гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

Формула-1. Гран-при Мексики. Гонка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 71 круг.
2. Шарль Леклер («Феррари») +30.324.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +31.049.
4. Оливер Берман («Хаас») +40.955.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +42.065.
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +47.837.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +50.287.
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +56.446.
9. Эстебан Окон («Хаас») +1:15.464.
10. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1:16.863.
11. Юки Цунода («Ред Булл») +1 круг.
12. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг.
13. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1 круг.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
15. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
16. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.
17. Карлос Сайнс («Уильямс») — сошёл с дистанции на 68-м круге.
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл с дистанции на 35-м круге.
19. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — сошёл с дистанции на 26-м круге.
20. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — сошёл с дистанции на шестом круге.

