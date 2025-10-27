Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второе место в гонке Гран-при Мексики.

«Я очень доволен этим уикендом. Уикенд в США оказался для нас очень позитивным, но мы не знали, чего ожидать от этапа в Мексике, и снова попасть на подиум — отличный сюрприз. Я счастлив. Был очень рад появлению виртуального сейфти-кара в концовке. Мои шины к этому моменту уже «ушли», видел, что Макс догоняет меня на «софте». Было непросто, но VSC в конце меня спас», — сказал Леклер в эфире Sky Sports.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер, третьим финишировал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл».