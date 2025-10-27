Леклер прокомментировал второе место в гонке Гран-при Мексики
Поделиться
Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второе место в гонке Гран-при Мексики.
Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049
«Я очень доволен этим уикендом. Уикенд в США оказался для нас очень позитивным, но мы не знали, чего ожидать от этапа в Мексике, и снова попасть на подиум — отличный сюрприз. Я счастлив. Был очень рад появлению виртуального сейфти-кара в концовке. Мои шины к этому моменту уже «ушли», видел, что Макс догоняет меня на «софте». Было непросто, но VSC в конце меня спас», — сказал Леклер в эфире Sky Sports.
Напомним, победу в гонке одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер, третьим финишировал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Материалы по теме
Комментарии
- 27 октября 2025
-
02:12
-
01:54
-
01:14
-
01:05
-
01:00
-
00:59
-
00:48
- 26 октября 2025
-
23:31
-
21:59
-
21:56
-
19:33
-
18:02
-
18:00
-
17:56
-
16:59
-
16:28
-
15:48
-
14:58
-
14:46
-
13:56
-
12:57
-
11:59
-
10:45
-
09:59
-
03:30
-
03:00
-
02:06
-
02:03
-
01:57
-
01:46
-
01:41
-
01:27
-
01:26
-
01:22
-
01:20