Леклер прокомментировал второе место в гонке Гран-при Мексики

Леклер прокомментировал второе место в гонке Гран-при Мексики
Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второе место в гонке Гран-при Мексики.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

«Я очень доволен этим уикендом. Уикенд в США оказался для нас очень позитивным, но мы не знали, чего ожидать от этапа в Мексике, и снова попасть на подиум — отличный сюрприз. Я счастлив. Был очень рад появлению виртуального сейфти-кара в концовке. Мои шины к этому моменту уже «ушли», видел, что Макс догоняет меня на «софте». Было непросто, но VSC в конце меня спас», — сказал Леклер в эфире Sky Sports.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер, третьим финишировал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

