Ландо Норрис прокомментировал первую в карьере победу в гонке Гран-при Мексики

Пилот команды Формулы-1 «Макларен» британец Ландо Норрис прокомментировал победу в гонке Гран-при Мексики, которая стала для него первой на этом этапе.

«Что за гонка! Я просто оставался сосредоточенным на собственных действиях. Гонка получилась для меня довольно прямолинейной — как мне и нужно было. Хороший старт, хороший разгон, хороший первый круг, и затем я просто ехал. Старт получился лучше, чем у парней рядом со мной. Невероятно, это моя первая победа в Мексике. Большое спасибо всем болельщикам», — сказал Норрис в интервью после гонки.

Отметим, что вторым финишировал гонщик «Феррари» монегаск Шарль Леклер, а третьим — четырёхкратный чемпион Ф-1 пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен.