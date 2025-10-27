Ландо Норрис прокомментировал первую в карьере победу в гонке Гран-при Мексики
Пилот команды Формулы-1 «Макларен» британец Ландо Норрис прокомментировал победу в гонке Гран-при Мексики, которая стала для него первой на этом этапе.
Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049
«Что за гонка! Я просто оставался сосредоточенным на собственных действиях. Гонка получилась для меня довольно прямолинейной — как мне и нужно было. Хороший старт, хороший разгон, хороший первый круг, и затем я просто ехал. Старт получился лучше, чем у парней рядом со мной. Невероятно, это моя первая победа в Мексике. Большое спасибо всем болельщикам», — сказал Норрис в интервью после гонки.
Отметим, что вторым финишировал гонщик «Феррари» монегаск Шарль Леклер, а третьим — четырёхкратный чемпион Ф-1 пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен.
