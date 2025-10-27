Ферстаппен высказался о третьем месте и VSC, помешавшем атаковать Леклера

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал третье место в гонке Гран-при Мексики.

«Гонка для меня получилась довольно суматошной, я чуть не попал в аварию. Все вокруг стартовали на «софте», а мы были на «медиуме», и пришлось непросто. У меня получился хороший старт, но в первый поворот мы входили четыре в ряд, я был снаружи. Затем нужно было выжить на первом отрезке и продержаться как можно дольше.

Как только мы перешли на «софт», стали немного конкурентоспособнее. Уикенд был трудным для нас, но борьба за второе место, учитывая всё то, что произошло на первых кругах, это сильный результат. Сейфти-кар? Иногда везёт, иногда — нет. Порой автомобиль безопасности работает на тебя, а порой — против тебя», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.