Общий зачёт Формулы-1: Норрис стал новым лидером чемпионата

По итогам Гран-при Мексики Формулы-1 в личном зачёте смекнился лидер чемпионата мира — победитель гонки Ландо Норрис опередил своего напарника Оскара Пиастри на одно очко.

Третье место в чемпионате по-прежнему занимает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. отставание которого от Норриса составляет 36 баллов.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 357 очков.

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 332.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 306.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 258.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 210.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 146.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 97.

8. Александер Албон («Уильямс») — 73.

9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 41.

10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 39.

В борьбе за второе место Кубка конструкторов «Феррари» теперь опережает «Мерседес» на один балл, а «Ред Булл» отстаёт от итальянской командыв на 10 баллов.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 713 очков.

2. «Мерседес» — 356.

3. «Феррари» — 355.

4. «Ред Булл» — 346.

5. «Уильямс» — 111.

6. «Рейсинг Буллз» — 72.

7. «Астон Мартин» — 69.

8. «Хаас» — 62.

9. «Кик-Заубер» — 60.

10. «Альпин» — 20.