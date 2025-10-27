Общий зачёт Формулы-1: Норрис стал новым лидером чемпионата

По итогам Гран-при Мексики Формулы-1 в личном зачёте смекнился лидер чемпионата мира — победитель гонки Ландо Норрис опередил своего напарника Оскара Пиастри на одно очко.
Третье место в чемпионате по-прежнему занимает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. отставание которого от Норриса составляет 36 баллов.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Ландо Норрис («Макларен») — 357 очков.
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 332.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 306.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 258.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 210.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 146.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 97.
8. Александер Албон («Уильямс») — 73.
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 41.
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 39.
В борьбе за второе место Кубка конструкторов «Феррари» теперь опережает «Мерседес» на один балл, а «Ред Булл» отстаёт от итальянской командыв на 10 баллов.
Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 713 очков.
2. «Мерседес» — 356.
3. «Феррари» — 355.
4. «Ред Булл» — 346.
5. «Уильямс» — 111.
6. «Рейсинг Буллз» — 72.
7. «Астон Мартин» — 69.
8. «Хаас» — 62.
9. «Кик-Заубер» — 60.
10. «Альпин» — 20.