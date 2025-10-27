Скидки
Лиам Лоусон едва не сбил двух маршалов во время гонки Гран-при Мексики

Опасный инцидент произошёл по ходу гонки Гран-при Мексики Формулы-1. В какой-то момент два маршала, собиравшие обломки, перебежали трассу прямо перед автомобилем представителя «Рейсинг Буллз» Лиама Лоусона. Новозеландец провёл пит-стоп в дебюте гонки и из-за этого отставал от остального пелотона, что, верояно, не учли сами маршалы.

«Вы шутите? Я же, чёрт побери, мог их убить!» — прокричал по радио Лоусон сразу после инцидента.

Маршалы перебегают трассу перед Лиамом Лоусоном

Маршалы перебегают трассу перед Лиамом Лоусоном

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, гонщик «Рейсинг Буллз» в итоге сошёл из-за последствий стартовой аварии, а победу в гонке в доминирующем стиле одержал представитель «Макларена» Ландо Норрис, вышедший в лидеры общего зачёта.

