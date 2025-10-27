Хэмилтон прокомментировал финиш восьмым после штрафа в борьбе с Ферстаппеном

Британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал финиш на восьмом месте в гонке Гран-при Мексики Формулы-1. После старта Хэмилтон занимал третье место, но заработал десять штрафных секунд за то, что в борьбе с Максом Ферстаппеном срезал трассу и не вернул нидерландцу позицию.

«На старте было весело, но всё закончилось не так, как я надеялся. Это гонки. Тут за пределами траектории очень-очень грязно, и я делал всё возможное, чтобы безопасно вернуть машину на трассу. Это всё, на что я мог надеяться. Да, есть и позитивные моменты. По крайней мере, мы набрали очки», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.