Хэмилтон прокомментировал финиш восьмым после штрафа в борьбе с Ферстаппеном
Британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал финиш на восьмом месте в гонке Гран-при Мексики Формулы-1. После старта Хэмилтон занимал третье место, но заработал десять штрафных секунд за то, что в борьбе с Максом Ферстаппеном срезал трассу и не вернул нидерландцу позицию.
Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049
«На старте было весело, но всё закончилось не так, как я надеялся. Это гонки. Тут за пределами траектории очень-очень грязно, и я делал всё возможное, чтобы безопасно вернуть машину на трассу. Это всё, на что я мог надеяться. Да, есть и позитивные моменты. По крайней мере, мы набрали очки», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
