Оливер Берман отреагировал на финиш четвёртым на Гран-при Мексики

Гонщик «Хааса» Оливер Берман прокомментировал финиш на четвёртом месте в гонке Гран-при Мексики Формулы-1.

«Сумасшедшая гонка! Я так рад набрать много очков для команды. Мы проделали фантастическую работу, чтобы машина оказалась в правильном рабочем окне — и ощущения от неё были отличными. Идеальная работа. И было здорово побороться бок о бок с Максом Ферстаппеном: крутые ощущения, ведь на его гонках я рос.

Я так горжусь нашей командой: мы по праву финишировали четвёртыми. Да, может, была небольшая доля удачи, но именно наша скорость позволила сохранить эту позицию", — приводит слова Бермана пресс-служба «Хааса».