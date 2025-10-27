Скидки
Оливер Берман отреагировал на финиш четвёртым на Гран-при Мексики

Гонщик «Хааса» Оливер Берман прокомментировал финиш на четвёртом месте в гонке Гран-при Мексики Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

«Сумасшедшая гонка! Я так рад набрать много очков для команды. Мы проделали фантастическую работу, чтобы машина оказалась в правильном рабочем окне — и ощущения от неё были отличными. Идеальная работа. И было здорово побороться бок о бок с Максом Ферстаппеном: крутые ощущения, ведь на его гонках я рос.

Я так горжусь нашей командой: мы по праву финишировали четвёртыми. Да, может, была небольшая доля удачи, но именно наша скорость позволила сохранить эту позицию", — приводит слова Бермана пресс-служба «Хааса».

Комментарии
