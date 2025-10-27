Скидки
Судьи объяснили, за что Льюис Хэмилтон получил 10-секундный штраф

Судьи объяснили, за что Льюис Хэмилтон получил 10-секундный штраф
Комментарии

Стюарды Гран-при Мексики Формулы-1 опубликовали официальный документ с итогами расследования действий Льюиса Хэмилтона в борьбе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. По ходу гонки пилот «Феррари» получил десять штрафных секунд, после того как в борьбе с нидерландцем не вписался в четвёртый поворот и, проехав по траве, оказался впереди Ферстаппена.

В своём решении судьи отметили, что Хэмилтон покинул трассу и получил так называемое «длящееся преимущество»: выиграл позицию и не вернул её обратно. В то же время стюарды не нашли вины Льюиса в том, что он вернулся на трассу по траве, а не по специально проложенной асфальтовой дорожке: у «Феррари» была слишком высокая скорость, чтобы вписаться в дорожку.

Хэмилтон прокомментировал финиш восьмым после штрафа в борьбе с Ферстаппеном
