Ландо Норриса освистали после финиша Гран-при Мексики

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис, в доминирующем стиле выигравший гонку Гран-при Мексики Формулы-1, был освистан болельщиками во время своего интервью после финиша. Когда настала очередь британца отвечать на вопросы, то многие болельщики на трибуне, рядом с которой призёры раздавали интервью, начали свистеть. Чем именно был вызван свист, не уточняется.

Напомним, благодаря победе в гонке и финишу Оскара Пиастри только на пятой позиции Ландо Норрис вышел в лидеры общего зачёта и теперь опережает своего напарника на одно очко. Пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен уступает Норрису 36 баллов.