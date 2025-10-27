Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норриса освистали после финиша Гран-при Мексики

Ландо Норриса освистали после финиша Гран-при Мексики
Комментарии

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис, в доминирующем стиле выигравший гонку Гран-при Мексики Формулы-1, был освистан болельщиками во время своего интервью после финиша. Когда настала очередь британца отвечать на вопросы, то многие болельщики на трибуне, рядом с которой призёры раздавали интервью, начали свистеть. Чем именно был вызван свист, не уточняется.

Напомним, благодаря победе в гонке и финишу Оскара Пиастри только на пятой позиции Ландо Норрис вышел в лидеры общего зачёта и теперь опережает своего напарника на одно очко. Пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен уступает Норрису 36 баллов.

Материалы по теме
В Формуле-1 новый лидер! Доминирующее выступление Норриса в Мексике
В Формуле-1 новый лидер! Доминирующее выступление Норриса в Мексике
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android