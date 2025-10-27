Пиастри раскрыл, что он попробовал изменить после сильного отставания от Норриса по темпу

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал пятый результат на Гран-при Мексики, рассказав о попытках перестроить собственный пилотаж из-за проблем на двух последних этапах.

«Такое ощущение, что я всю гонку ехал позади кого-то — были проблемы в грязном воздухе. Было трудно. Для меня самым важным было изучение некоторых вещей, которые я хотел сегодня познать. Вчера после сессии стало очевидно, что есть несколько вещей, которые мне очень сильно нужно изменить в своём пилотаже. Сегодня я пытался минимизировать ущерб и в то же время что-то для себя узнать. Если мне удалось добиться прогресса, я буду рад.

Очевидно, что когда твой напарник побеждает, а ты пятый, то ничего классного в этом нет. Мне просто пришлось пилотировать совсем по-другому в последнюю пару недель — ну, или я не пилотировал по-другому, когда надо было. Думаю, это было немного странно, ведь я весь год управлял машиной одинаково. Но в последнюю пару недель болид или шины потребовали другого подхода к пилотажу. Я попробовал немного всё поменять сегодня, и когда мы проанализируем, то поймём, получилось ли эффективно или нет. Надеюсь, это поможет добиться прогресса.

Машина уже некоторое время не менялась, с ней это не связано. Учитывая изменение темпа, очевидно, что Ландо нашёл способ легче с ней справляться, а я — нет. Важно помнить про другие 19 гонок и то, что мой подход к пилотажу работал вполне хорошо. Так что речь идёт о том, чтобы добавить новые навыки, а не переизобретать самого себя", — приводит слова Пиастри Sky Sports.