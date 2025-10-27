Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри раскрыл, что он попробовал изменить после сильного отставания от Норриса по темпу

Пиастри раскрыл, что он попробовал изменить после сильного отставания от Норриса по темпу
Аудио-версия:
Комментарии

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал пятый результат на Гран-при Мексики, рассказав о попытках перестроить собственный пилотаж из-за проблем на двух последних этапах.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

«Такое ощущение, что я всю гонку ехал позади кого-то — были проблемы в грязном воздухе. Было трудно. Для меня самым важным было изучение некоторых вещей, которые я хотел сегодня познать. Вчера после сессии стало очевидно, что есть несколько вещей, которые мне очень сильно нужно изменить в своём пилотаже. Сегодня я пытался минимизировать ущерб и в то же время что-то для себя узнать. Если мне удалось добиться прогресса, я буду рад.

Очевидно, что когда твой напарник побеждает, а ты пятый, то ничего классного в этом нет. Мне просто пришлось пилотировать совсем по-другому в последнюю пару недель — ну, или я не пилотировал по-другому, когда надо было. Думаю, это было немного странно, ведь я весь год управлял машиной одинаково. Но в последнюю пару недель болид или шины потребовали другого подхода к пилотажу. Я попробовал немного всё поменять сегодня, и когда мы проанализируем, то поймём, получилось ли эффективно или нет. Надеюсь, это поможет добиться прогресса.

Машина уже некоторое время не менялась, с ней это не связано. Учитывая изменение темпа, очевидно, что Ландо нашёл способ легче с ней справляться, а я — нет. Важно помнить про другие 19 гонок и то, что мой подход к пилотажу работал вполне хорошо. Так что речь идёт о том, чтобы добавить новые навыки, а не переизобретать самого себя", — приводит слова Пиастри Sky Sports.

Материалы по теме
Лидера общего зачёта Ф-1 сливает команда? Или он не справился ментально?
Лидера общего зачёта Ф-1 сливает команда? Или он не справился ментально?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android