В ФИА объяснили, почему активировали режим VSC, помешавший борьбе Ферстаппена и Леклера

Международная автомобильная федерация (ФИА) разъяснила, почему на последних кругах гонки Гран-при Бразилии активировала режим виртуальной машины безопасности, хотя пилот «Уильямса» Карлос Сайнс достаточно безопасно припарковал болид после схода: прямо у «кармана», куда можно было откатить машину.

Как отметили в ФИА в ответ на запрос бразильской журналистки Жулиане Серазоли, после остановки Сайнса его автомобиль задымился, поступило предупреждение о возможном пожаре. Это потребовало вмешательства маршалов, а оно автоматически запускает протокол использования VSC.

Напомним, что активация VSC лишила Макса Ферстаппена атаковать Шарля Леклера в борьбе за второе место.