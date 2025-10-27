«Преподнёс прощальный подарок «Феррари». Марко — о сходе Сайнса на ГП Мексики

Советник команды Формулы-1 по автоспорту «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о сходе Карлоса Сайнса («Уильямс») в концовке Гран-при Мексики, из-за чего был вызван режим «виртуальной машины безопасности» и Макс Ферстаппен не смог провести атаку на Шарля Леклера («Феррари») за второе место.
«Макс провёл невероятную гонку с отыгрышем позиций. В среднем он ехал на 0.5-0.6 секунды быстрее на круге, и мы были на 100% уверены, что он займёт второе место. Но Карлос Сайнс преподнёс «Феррари» своего рода прощальный подарок.
Мы знали, что он станет словно гончей собакой, если гоночный темп окажется хорошим. Так и вышло — все предыдущие сложности отошли на второй план и он выжал максимум», — приводит слова Марко изданиe Racingnews365.
Карлос выступал за «Феррари» с 2021 по 2024 год.
