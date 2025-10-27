Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Преподнёс прощальный подарок «Феррари». Марко — о сходе Сайнса на ГП Мексики

«Преподнёс прощальный подарок «Феррари». Марко — о сходе Сайнса на ГП Мексики
Аудио-версия:
Комментарии

Советник команды Формулы-1 по автоспорту «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о сходе Карлоса Сайнса («Уильямс») в концовке Гран-при Мексики, из-за чего был вызван режим «виртуальной машины безопасности» и Макс Ферстаппен не смог провести атаку на Шарля Леклера («Феррари») за второе место.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

«Макс провёл невероятную гонку с отыгрышем позиций. В среднем он ехал на 0.5-0.6 секунды быстрее на круге, и мы были на 100% уверены, что он займёт второе место. Но Карлос Сайнс преподнёс «Феррари» своего рода прощальный подарок.

Мы знали, что он станет словно гончей собакой, если гоночный темп окажется хорошим. Так и вышло — все предыдущие сложности отошли на второй план и он выжал максимум», — приводит слова Марко изданиe Racingnews365.

Карлос выступал за «Феррари» с 2021 по 2024 год.

Материалы по теме
Норрис вернулся! А придёт ли в себя его соперник-напарник? Итоги Гран-при Мексики
Норрис вернулся! А придёт ли в себя его соперник-напарник? Итоги Гран-при Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android