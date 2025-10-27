Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Сильный результат». Ферстаппен похвалил стратегов «Ред Булл» после этапа в Мексике

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал выступление в гонке Гран-при Мексики, состоявшейся на минувших выходных. Напомним, нидерландец финишировал третьим.

«Очень сильный результат после тяжёлого уикенда. Спасибо команде за отличную стратегию», — написал Ферстаппен в социальной сети X (ранее Twitter).

Формула-1. Гран-при Мексики. Гонка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 71 круг.

2. Шарль Леклер («Феррари») +30.324.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +31.049.

4. Оливер Берман («Хаас») +40.955.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +42.065.

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +47.837.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +50.287.

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +56.446.

9. Эстебан Окон («Хаас») +1:15.464.

10. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1:16.863.