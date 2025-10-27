«Чрезмерный». Вассёр — о 10-секундном штрафе для Хэмилтона на Гран-при Мексики

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал штраф в 10 секунд для семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона на Гран-при Мексики.

«Я считаю, что штраф, который был дан Льюису, слишком суровый, но я не думаю, что это можно оспорить, потому что он не смог удержать машину в пределах трассы и вернуться по правильной траектории. Он оказался на траве. Хотя я считаю, что 10 секунд — это чрезмерный штраф, из-за чего он потерял четыре-пять позиций за это. Это было огромное наказание для него», — приводит слова Вассёра Sky Sports.

Ранее стюарды объяснили своё решение наказать Льюиса.