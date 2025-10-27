Скидки
Фанаты устроили драку на Гран-при Мексики

Скандальный инцидент произошёл на минувшем Гран-при Мексики Формулы-1. Среди болельщиков, посетивших уикенд, произошла драка. Видео попало в Сеть.

Напомним, победителем этапа стал пилот «Макларена» британец Ландо Норрис. Вторым финишировал Шарль Леклер из «Феррари». Замкнул тройку сильнейших четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

Формула-1. Гран-при Мексики. Гонка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 71 круг.
2. Шарль Леклер («Феррари») +30.324.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +31.049.
4. Оливер Берман («Хаас») +40.955.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +42.065.
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +47.837.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +50.287.
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +56.446.
9. Эстебан Окон («Хаас») +1:15.464.
10. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1:16.863.

Новости. Авто
