Фанаты устроили драку на Гран-при Мексики

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Скандальный инцидент произошёл на минувшем Гран-при Мексики Формулы-1. Среди болельщиков, посетивших уикенд, произошла драка. Видео попало в Сеть.

Напомним, победителем этапа стал пилот «Макларена» британец Ландо Норрис. Вторым финишировал Шарль Леклер из «Феррари». Замкнул тройку сильнейших четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

Формула-1. Гран-при Мексики. Гонка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 71 круг.

2. Шарль Леклер («Феррари») +30.324.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +31.049.

4. Оливер Берман («Хаас») +40.955.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +42.065.

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +47.837.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +50.287.

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +56.446.

9. Эстебан Окон («Хаас») +1:15.464.

10. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1:16.863.