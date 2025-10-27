Хэмилтон: пилоты на первом круге срезали и получили преимущество, но не были оштрафованы

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») высказался о прошедшем Гран-при Мексики.
«У меня был отличный старт, и мы все входили в первый поворот. Я был на траектории ко второму повороту, успешно проехав эту связку с третьим, при этом сохранив болид на трассе и не выехав за пределы… другие гонщики срезали его, удержали позицию или проехали вперёд и не получили штрафов. Это просто безумие.
Борьба с Ферстаппеном? Это… Это было похоже на гоночную борьбу, я делал всё правильно, он просто срезал, а потом я единственный, кто получил 10-секундный штраф. У нас был контакт, затем я выехал за пределы трассы, оказавшись в очень грязном месте. Затем у меня случилась блокировка — и я оказался на траве.
Теперь нужно двигаться вперёд. Я продолжу тренироваться и готовиться к следующему этапу — не позволю никому мешать мне достигать новых высот», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport.
