Хэмилтон: пилоты на первом круге срезали и получили преимущество, но не были оштрафованы

Хэмилтон: пилоты на первом круге срезали и получили преимущество, но не были оштрафованы
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») высказался о прошедшем Гран-при Мексики.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

«У меня был отличный старт, и мы все входили в первый поворот. Я был на траектории ко второму повороту, успешно проехав эту связку с третьим, при этом сохранив болид на трассе и не выехав за пределы… другие гонщики срезали его, удержали позицию или проехали вперёд и не получили штрафов. Это просто безумие.

Борьба с Ферстаппеном? Это… Это было похоже на гоночную борьбу, я делал всё правильно, он просто срезал, а потом я единственный, кто получил 10-секундный штраф. У нас был контакт, затем я выехал за пределы трассы, оказавшись в очень грязном месте. Затем у меня случилась блокировка — и я оказался на траве.

Теперь нужно двигаться вперёд. Я продолжу тренироваться и готовиться к следующему этапу — не позволю никому мешать мне достигать новых высот», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport.

