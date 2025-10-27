Расселл раскритиковал стюардов Гран-при Мексики за отсутствие штрафов после старта

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл раскритиковал работу стюардов на минувшем Гран-при Мексики Формулы-1.

По мнению Расселла, несколько пилотов должны были быть оштрафованы за срез первого поворота стартового круга.

«Макс [Ферстаппен] полностью выехал на траву, одна «Феррари» [Шарль Леклер] просто вылетела туда. Мне трудно понять, как три гонщика могут срезать трассу и продолжить без штрафа. В жизни, если вы можете рискнуть всем без последствий, вы это делаете. В конечном итоге это наказывает тех, кто гоняется честно», — приводит слова Расселла издание Viaplay.

