Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Такое не должно повториться». Лоусон — об инциденте с маршалами на Гран-при Мексики Ф-1

«Такое не должно повториться». Лоусон — об инциденте с маршалами на Гран-при Мексики Ф-1
Аудио-версия:
Комментарии

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, представляющий команду «Рейсинг Буллз», высказался об инциденте с двумя маршалами, перебежавшими трассу во время гонки Гран-при Мексики.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

«Честно говоря, не мог поверить в то, что увидел. Я выехал из боксов с новой резиной, а когда доехал до первого поворота, то увидел двух парней, перебегающих через трассу. И я чуть не сбил одного из них. Это было так опасно. У них явно произошло недопонимание. Я никогда не сталкивался с таким раньше, и я никогда не видел такого в прошлом, это было совершенно неприемлемо.

Мы не можем понять, как во время неостановленной гонки маршалам можно позволить вот так просто перебегать трассу. Так что да, я понятия не имею почему, но я уверен, что мы получим какое-то объяснение, но это действительно не должно повториться», — приводит слова Лоусона издание Motorsport Week.

Материалы по теме
Норрис вернулся! А придёт ли в себя его соперник-напарник? Итоги Гран-при Мексики
Норрис вернулся! А придёт ли в себя его соперник-напарник? Итоги Гран-при Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android