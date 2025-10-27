«Такое не должно повториться». Лоусон — об инциденте с маршалами на Гран-при Мексики Ф-1

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, представляющий команду «Рейсинг Буллз», высказался об инциденте с двумя маршалами, перебежавшими трассу во время гонки Гран-при Мексики.

«Честно говоря, не мог поверить в то, что увидел. Я выехал из боксов с новой резиной, а когда доехал до первого поворота, то увидел двух парней, перебегающих через трассу. И я чуть не сбил одного из них. Это было так опасно. У них явно произошло недопонимание. Я никогда не сталкивался с таким раньше, и я никогда не видел такого в прошлом, это было совершенно неприемлемо.

Мы не можем понять, как во время неостановленной гонки маршалам можно позволить вот так просто перебегать трассу. Так что да, я понятия не имею почему, но я уверен, что мы получим какое-то объяснение, но это действительно не должно повториться», — приводит слова Лоусона издание Motorsport Week.