ФИА выпустила заявление из-за маршалов, перебежавших перед Лоусоном в гонке ГП Мексики

Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила заявление из-за инцидента с маршалами, которые перебежали трассу перед Лиамом Лоусоном («Рейсинг Буллз») на Гран-при Мексики Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

«После инцидента в первом повороте гоночная дирекция была проинформирована о том, что на трассе в верхней части этого поворота находились обломки. На третьем круге маршалы были предупреждены и переведены в режим ожидания, чтобы выбежать на трассу и убрать обломки, как только все болиды пройдут первый поворот.
Как только стало очевидно, что Лоусон заехал в боксы, инструкции по отправке маршалов были отменены, и в этом районе был выставлен двойной жёлтый флаг. Мы всё ещё расследуем, что произошло после этого.

Мы хотели бы подчеркнуть наше уважение и признательность местной автомобильной федерации, а также автодрому и маршалам, которые являются волонтёрами и играют жизненно важную роль в обеспечении безопасности и успеха нашего вида спорта. Их профессионализм и преданность делу бесценны для каждого мероприятия, которое мы проводим», — говорится в заявлении.

