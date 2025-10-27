ФИА выпустила заявление из-за маршалов, перебежавших перед Лоусоном в гонке ГП Мексики

Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила заявление из-за инцидента с маршалами, которые перебежали трассу перед Лиамом Лоусоном («Рейсинг Буллз») на Гран-при Мексики Формулы-1.

«После инцидента в первом повороте гоночная дирекция была проинформирована о том, что на трассе в верхней части этого поворота находились обломки. На третьем круге маршалы были предупреждены и переведены в режим ожидания, чтобы выбежать на трассу и убрать обломки, как только все болиды пройдут первый поворот.

Как только стало очевидно, что Лоусон заехал в боксы, инструкции по отправке маршалов были отменены, и в этом районе был выставлен двойной жёлтый флаг. Мы всё ещё расследуем, что произошло после этого.

Мы хотели бы подчеркнуть наше уважение и признательность местной автомобильной федерации, а также автодрому и маршалам, которые являются волонтёрами и играют жизненно важную роль в обеспечении безопасности и успеха нашего вида спорта. Их профессионализм и преданность делу бесценны для каждого мероприятия, которое мы проводим», — говорится в заявлении.