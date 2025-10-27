Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Урок усвоен». Алонсо недоволен отсутствием наказаний за срезки в 1-м повороте ГП Мексики

«Урок усвоен». Алонсо недоволен отсутствием наказаний за срезки в 1-м повороте ГП Мексики
Комментарии

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» раскритиковал Международную автомобильную федерацию (ФИА) за отсутствие наказаний за срезки в первом повороте Гран-при Мексики.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

«Мы отыграли несколько мест, были агрессивны в первом повороте, и всё выглядело хорошо. Но, по-моему, во втором и третьем поворотах несколько машин проехали прямо, а затем вернулись примерно на три или четыре машины передо мной. Так что, я бы сказал, это немного несправедливо. Уже второй этап подряд на первом круге в первом повороте ФИА смотрит в другие места. Итак, урок усвоен», — приводит слова Алонсо пресс-служба Формулы-1.

Материалы по теме
Хэмилтон: пилоты на первом круге срезали и получили преимущество, но не были оштрафованы
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android