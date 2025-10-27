«Урок усвоен». Алонсо недоволен отсутствием наказаний за срезки в 1-м повороте ГП Мексики
44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» раскритиковал Международную автомобильную федерацию (ФИА) за отсутствие наказаний за срезки в первом повороте Гран-при Мексики.
Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049
«Мы отыграли несколько мест, были агрессивны в первом повороте, и всё выглядело хорошо. Но, по-моему, во втором и третьем поворотах несколько машин проехали прямо, а затем вернулись примерно на три или четыре машины передо мной. Так что, я бы сказал, это немного несправедливо. Уже второй этап подряд на первом круге в первом повороте ФИА смотрит в другие места. Итак, урок усвоен», — приводит слова Алонсо пресс-служба Формулы-1.
