Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис отреагировал на освистывание болельщиками после победы в Мексике

Норрис отреагировал на освистывание болельщиками после победы в Мексике
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал выступление на минувшем Гран-при Мексики, где он стал победителем. В частности, британец высказался о негативной реакции местных болельщиков, освиставших его во время интервью.

«Люди вправе делать то, что они хотят. Они вправе делать то, что хотят, такое случается в спорте. Не знаю почему, но я постоянно смеюсь, когда меня освистывают. Это делает событие увлекательнее.

Конечно, этого не хочется. Мне нравится, когда люди болеют за меня. Но кому какое дело? Я просто сосредотачиваюсь на своём деле. То же самое происходило в Монце и ещё нескольких местах», — приводит слова Норриса издание RaceFans.

Материалы по теме
Ландо Норриса освистали после финиша Гран-при Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android