В «Уильямсе» объяснили два штрафа Сайнса за превышение скорости на пит-лейне в Мексике

Глава «Уильямса» Джеймс Ваулз объяснил штрафы пилота команды испанца Карлоса Сайнса-младшего в гонке Гран-при Мексики.

«Очень тяжёлый день. Хорошая новость в том, что машина была быстрой, но мы не воспользовались этим. Что касается Карлоса, гонка закончилась после первого поворота, повредило датчики на колёсах, измеряющие скорость, а они критически важны для ограничения скорости на пит-лейне.

Нам пришлось раньше заехать в боксы из-за сильных вибраций, проведя два пит-стопа. [На первом] мы превысили скорость на 0.2 км/ч, получив пятисекундный штраф. На втором пит-стопе мы вручную пытались контролировать скорость в 70 км/ч, но на выезде Карлос всё равно немного превысил ограничение, что привело к штрафу проездом через пит-лейн, что мы и сделали. Без этого штрафа Карлос всё равно бы боролся за очки, что очень впечатляет», — приводит слова Ваулза пресс-служба «Уильямса».