Хюлькенберг объяснил причины своего схода на Гран-при Мексики Формулы-1

38-летний немецкий гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг из команды «Кик-Заубер» объяснил, почему был вынужден сойти на Гран-при Мексики.

«Очевидно, что в Мексике было очень непросто. У нас возникли проблемы с мощностью силовой установки прямо на контрольном круге, что, по сути, завершило нашу гонку ещё до её начала. Это расстраивает всех в команде, потому что мы знаем, что темп был таким, чтобы бороться за что-то достойное. Тем не менее нам удалось завоевать очко благодаря Габи, а это лучше, чем ничего. В целом уикенд получился разочаровывающим, но мы приложим все усилия, чтобы понять, что пошло не так, и отыграться в Бразилии», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба команды.