Хюлькенберг объяснил причины своего схода на Гран-при Мексики Формулы-1

Хюлькенберг объяснил причины своего схода на Гран-при Мексики Формулы-1
38-летний немецкий гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг из команды «Кик-Заубер» объяснил, почему был вынужден сойти на Гран-при Мексики.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

«Очевидно, что в Мексике было очень непросто. У нас возникли проблемы с мощностью силовой установки прямо на контрольном круге, что, по сути, завершило нашу гонку ещё до её начала. Это расстраивает всех в команде, потому что мы знаем, что темп был таким, чтобы бороться за что-то достойное. Тем не менее нам удалось завоевать очко благодаря Габи, а это лучше, чем ничего. В целом уикенд получился разочаровывающим, но мы приложим все усилия, чтобы понять, что пошло не так, и отыграться в Бразилии», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба команды.

