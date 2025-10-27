Хюлькенберг объяснил причины своего схода на Гран-при Мексики Формулы-1
Поделиться
38-летний немецкий гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг из команды «Кик-Заубер» объяснил, почему был вынужден сойти на Гран-при Мексики.
Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049
«Очевидно, что в Мексике было очень непросто. У нас возникли проблемы с мощностью силовой установки прямо на контрольном круге, что, по сути, завершило нашу гонку ещё до её начала. Это расстраивает всех в команде, потому что мы знаем, что темп был таким, чтобы бороться за что-то достойное. Тем не менее нам удалось завоевать очко благодаря Габи, а это лучше, чем ничего. В целом уикенд получился разочаровывающим, но мы приложим все усилия, чтобы понять, что пошло не так, и отыграться в Бразилии», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба команды.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 октября 2025
-
15:43
-
15:21
-
14:56
-
14:46
-
14:30
-
14:06
-
13:59
-
13:39
-
12:56
-
12:05
-
11:54
-
10:58
-
10:53
-
10:26
-
09:54
-
08:31
-
02:51
-
02:44
-
02:32
-
02:24
-
02:19
-
02:12
-
01:54
-
01:14
-
01:05
-
01:00
-
00:59
-
00:48
- 26 октября 2025
-
23:31
-
21:59
-
21:56
-
19:33
-
18:02
-
18:00
-
17:56