Макс Ферстаппен обошёл Себастьяна Феттеля по числу подиумов в Формуле-1

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», обошёл четырёхкратного обладателя титула Себастьяна Феттеля по числу подиумов в «Королевских гонках».

На 20-м этапе сезона-2025 Гран-при Мексики Ферстаппен финишировал третьим и завоевал свой 123-й подиум в Формуле-1. На счету немецкого гонщика 122.

Ферстаппен теперь занимает третью строчку по количеству подиумов. На втором месте располагается другой немец — семикратный чемпион серии Михаэль Шумахер, у которого 155 подиумов. Лидер рейтинга другой обладатель семи чемпионств Льюис Хэмилтон из «Феррари» — 202.