Макс Ферстаппен обошёл Себастьяна Феттеля по числу подиумов в Формуле-1
Поделиться
28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», обошёл четырёхкратного обладателя титула Себастьяна Феттеля по числу подиумов в «Королевских гонках».
Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049
На 20-м этапе сезона-2025 Гран-при Мексики Ферстаппен финишировал третьим и завоевал свой 123-й подиум в Формуле-1. На счету немецкого гонщика 122.
Ферстаппен теперь занимает третью строчку по количеству подиумов. На втором месте располагается другой немец — семикратный чемпион серии Михаэль Шумахер, у которого 155 подиумов. Лидер рейтинга другой обладатель семи чемпионств Льюис Хэмилтон из «Феррари» — 202.
Комментарии
- 27 октября 2025
-
15:43
-
15:21
-
14:56
-
14:46
-
14:30
-
14:06
-
13:59
-
13:39
-
12:56
-
12:05
-
11:54
-
10:58
-
10:53
-
10:26
-
09:54
-
08:31
-
02:51
-
02:44
-
02:32
-
02:24
-
02:19
-
02:12
-
01:54
-
01:14
-
01:05
-
01:00
-
00:59
-
00:48
- 26 октября 2025
-
23:31
-
21:59
-
21:56
-
19:33
-
18:02
-
18:00
-
17:56