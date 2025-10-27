Скидки
Макс Ферстаппен обошёл Себастьяна Феттеля по числу подиумов в Формуле-1

Комментарии

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», обошёл четырёхкратного обладателя титула Себастьяна Феттеля по числу подиумов в «Королевских гонках».

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

На 20-м этапе сезона-2025 Гран-при Мексики Ферстаппен финишировал третьим и завоевал свой 123-й подиум в Формуле-1. На счету немецкого гонщика 122.

Ферстаппен теперь занимает третью строчку по количеству подиумов. На втором месте располагается другой немец — семикратный чемпион серии Михаэль Шумахер, у которого 155 подиумов. Лидер рейтинга другой обладатель семи чемпионств Льюис Хэмилтон из «Феррари» — 202.

