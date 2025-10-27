Джордж Расселл рассказал об одном из ключевых пунктов нового контракта с «Мерседесом»

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл рассказал об одном из ключевых пунктов нового контракта с командой.

«Я не говорил об этом публично, но соглашение заключается в том, что, если я заявлю о себе [в 2026 году], и это конкретный пункт, мы автоматически продлим контракт на 2027 год. Итак, моё место на 2027 год в моих руках. На меня здесь нет давления. Мы не окажемся в том положении, что были полгода назад. Если я выступлю хорошо, то останусь, 100%», — приводит слова Расселла The Telegraph.

Ранее издание Mirror заявило, что Расселл вышел на третье место среди самых высокооплачиваемых пилотов Ф-1.