Оруджев объяснил проблему Пиастри и предостерёг Оскара от неправильной реакции

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о нестабильных выступлениях пилота «Макларена» австралийца Оскара Пиастри в последних гонках.

«Главное для Оскара в этот момент — не начинать делать что-то совсем другое. Необходимо просто работать от сессии к сессии. Ты не становишься хуже как гонщик, лидируя почти весь сезон.

Если взять именно Мехико, там специфический «держак»: его просто меньше. Прижимная сила работает не так, как на уровне моря — и у тебя всегда ощущение, что машина «не стоит». Кто-то хорошо к этому приспосабливается, кто-то хуже», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».