Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев объяснил проблему Пиастри и предостерёг Оскара от неправильной реакции

Оруджев объяснил проблему Пиастри и предостерёг Оскара от неправильной реакции
,
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о нестабильных выступлениях пилота «Макларена» австралийца Оскара Пиастри в последних гонках.

«Главное для Оскара в этот момент — не начинать делать что-то совсем другое. Необходимо просто работать от сессии к сессии. Ты не становишься хуже как гонщик, лидируя почти весь сезон.

Если взять именно Мехико, там специфический «держак»: его просто меньше. Прижимная сила работает не так, как на уровне моря — и у тебя всегда ощущение, что машина «не стоит». Кто-то хорошо к этому приспосабливается, кто-то хуже», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

Материалы по теме
Верно ли наказали Хэмилтона и придёт ли в себя Пиастри? Разбор Гран-при Мексики
Эксклюзив
Верно ли наказали Хэмилтона и придёт ли в себя Пиастри? Разбор Гран-при Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android