Пилот Moto3 пережил несколько остановок сердца после страшной аварии в Малайзии — Blick

20-летний швейцарский мотогонщик Ноа Деттвилер получил серьёзные травмы и пережил несколько остановок сердца после страшной аварии на контрольном круге перед основной гонкой Moto3 в Малайзии, сообщили в издании Blick.

Фото: Кадр из трансляции

Деттвилер столкнулся с техническими проблемами и с медленной скоростью ехал по краю трассы. Один из мотогонщиков это заметил и стал жестикулировать идущим позади, но чемпион серии Хосе Антонио Руэда этого не заметил и на полной скорости влетел в мотоцикл Деттвилера.

Фото: Кадр из трансляции

Обоих пилотов выбросило на трассе. Руэда получил ушибы, сотрясение мозга и перелом руки. По данным журналистов Ноа Деттвилер находится в больнице в стабильном состоянии с открытым переломом. Он перенёс несколько остановок сердца и потерял много крови. Его селезенка и легкие также оказались повреждены.