Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пилот Moto3 пережил несколько остановок сердца после страшной аварии в Малайзии — Blick

Пилот Moto3 пережил несколько остановок сердца после страшной аварии в Малайзии — Blick
Аудио-версия:
Комментарии

20-летний швейцарский мотогонщик Ноа Деттвилер получил серьёзные травмы и пережил несколько остановок сердца после страшной аварии на контрольном круге перед основной гонкой Moto3 в Малайзии, сообщили в издании Blick.

Фото: Кадр из трансляции

Деттвилер столкнулся с техническими проблемами и с медленной скоростью ехал по краю трассы. Один из мотогонщиков это заметил и стал жестикулировать идущим позади, но чемпион серии Хосе Антонио Руэда этого не заметил и на полной скорости влетел в мотоцикл Деттвилера.

Фото: Кадр из трансляции

Обоих пилотов выбросило на трассе. Руэда получил ушибы, сотрясение мозга и перелом руки. По данным журналистов Ноа Деттвилер находится в больнице в стабильном состоянии с открытым переломом. Он перенёс несколько остановок сердца и потерял много крови. Его селезенка и легкие также оказались повреждены.

Материалы по теме
Алекс Маркес выиграл основную гонку ГП Малайзии MotoGP, Акоста — 2-й, Баньяя сошёл
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android