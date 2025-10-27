Скидки
Оруджев: не очень понял крики Расселла по радио после старта

Оруджев: не очень понял крики Расселла по радио после старта
Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о жалобах британского гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла по командному радио в адрес четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») на старте Гран-при Мексики.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

«Правильно ли судьи никого не наказали на старте? Да, ведь все вернули позиции. Крики Расселла по радио я не очень понял: он никак не выехал бы перед Максом, попади тот в поворот», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Ферстаппен занял в Мексике третье место, стартовав пятым. Расселл начинал гонку четвёртым, но закончил седьмым.

