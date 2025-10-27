Оруджев: не очень понял крики Расселла по радио после старта

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о жалобах британского гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла по командному радио в адрес четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») на старте Гран-при Мексики.

«Правильно ли судьи никого не наказали на старте? Да, ведь все вернули позиции. Крики Расселла по радио я не очень понял: он никак не выехал бы перед Максом, попади тот в поворот», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Ферстаппен занял в Мексике третье место, стартовав пятым. Расселл начинал гонку четвёртым, но закончил седьмым.