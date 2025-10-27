Скидки
Лоусон — о сходе на ГП Мексики: Сайнс решил срезать шикану, не глядя налево
Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») высказался о Гран-при Мексики, на котором был вынужден сойти в начале гонки.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

«У нас получился действительно хороший старт, и в первом повороте было много свободного места снаружи, так что я нырнул. Многие пилоты не имели сцепления и скользили. Оставил много свободного места рядом с Карлосом, но затем он решил срезать шикану, не глядя налево. Это привело к тому, что он въехал в меня сбоку. К сожалению, это повредило мой болид, из-за чего нам пришлось сойти.

Темп, с которым мы ехали весь уикенд, был хорошим, поэтому жаль, что мы не смогли продемонстрировать это в Мексике. Конечно, воспользуемся данными и учтём ошибки этого уикенда, когда через пару недель отправимся в Бразилию», — приводит слова Лоусона пресс-служба команды.

ФИА выпустила заявление из-за маршалов, перебежавших перед Лоусоном в гонке ГП Мексики
