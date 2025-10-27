Егор Оруджев объяснил, что восхитило его в гонке Макса Ферстаппена

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал выступление четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Мексики. Напомним, нидерландец финишировал третьим.

«Просто мегагонка от Макса. Это не видно по телевизору, но он провёл абсолютно сумасшедший второй отрезок. Просто космический! Ещё меня впечатлило, какую «грязь» он творил в начале гонки: и блокировка колёс, и плохо «влез» к Льюису, и проиграл борьбу Олли, после чего даже подотстал от него. Но потом успокоился и включил режим машины. После пит-стопа Бермана Макс ехал, как робот. Мегакруто!» — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».