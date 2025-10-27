Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Егор Оруджев объяснил, что восхитило его в гонке Макса Ферстаппена

Егор Оруджев объяснил, что восхитило его в гонке Макса Ферстаппена
,
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал выступление четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Мексики. Напомним, нидерландец финишировал третьим.

«Просто мегагонка от Макса. Это не видно по телевизору, но он провёл абсолютно сумасшедший второй отрезок. Просто космический! Ещё меня впечатлило, какую «грязь» он творил в начале гонки: и блокировка колёс, и плохо «влез» к Льюису, и проиграл борьбу Олли, после чего даже подотстал от него. Но потом успокоился и включил режим машины. После пит-стопа Бермана Макс ехал, как робот. Мегакруто!» — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

Материалы по теме
«Сильный результат». Ферстаппен похвалил стратегов «Ред Булл» после этапа в Мексике
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android