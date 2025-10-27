Егор Оруджев выступил в защиту Сайнса после двух штрафов за превышение скорости
Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о двух штрафах за превышение скорости на пит-лейне у испанского гонщика Карлоса Сайнса из команды «Уильямс» на Гран-при Мексики.
Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049
«Ехать на машине Формулы-1 с постоянной до километра скоростью очень сложно. И чем ниже эта скорость, тем сложнее», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
Карлос начинал гонку на 12-й позиции и в первых поворотах столкнулся с новозеландцем Лиамом Лоусоном, представляющим коллектив «Рейсинг Буллз», после чего его болид получил повреждения, о чём сообщили в «Уильямсе».
