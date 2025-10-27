«Штраф, точно». Леклер во время гонки пожаловался команде на действия Ферстаппена
Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер во время гонки на 20-м этапе сезона-2025 Гран-при Мексики пожаловался своей команде на действия четырёхкратного чемпиона Формулы-1, гонщика «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена. Шарль обвинил Макса в том, что тот недостаточно снизил скорость во время действия двойных жёлтых флагов.
Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049
«Это штраф, точно. Макс – это перебор. Вы должны об этом сообщить», – сказал Шарль по радиосвязи своему инженеру.
Напомним, Шарль финишировал вторым в гонке Гран-при Мексики, а Макс пришёл к финишу третьим. Победителем стал гонщик «Макларена» британец Ландо Норрис.
