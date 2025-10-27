Стелла высказался о Норрисе и Пиастри после Гран-при Мексики

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подвёл итоги Гран-при Мексики, где пилот команды Ландо Норрис одержал победу, а его напарник Оскар Пиастри финишировал пятым. Благодаря этому успеху Норрис возглавил общий зачёт чемпионата, опередив Пиастри на одно очко.

«Ландо идеально стартовал. Здесь непросто удержать лидерство, потому что прямая перед первым поворотом очень длинная. Это была отличная работа со стороны Ландо. Весь уикенд прошёл идеально, мы максимально использовали потенциал, который был у машины. Было важно показать, что у нас по-прежнему есть скорость — особенно после нескольких этапов, где мы не смогли полностью реализовать потенциал болида. Было важно вернуться к победам.

И мы получили обнадёживающие сигналы от Оскара: после неудачной квалификации мы вместе с ним разобрали, что нужно изменить в настройках машины, что он сам должен скорректировать в своём стиле пилотирования», – приводит слова Стеллы FormulaPassion со ссылкой на Sky Sport.

