Марко ответил, когда «Ред Булл» намерен принять решение о составе пилотов на сезон-2026

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал комментарий по поводу ожидаемого решения команды о составе пилотов на сезон-2026. По словам Хельмута, ясность в этом вопросе наступит в концовке сезона ближе к Гран-при Катара или Абу-Даби. Сейчас гонщиками австрийской команды являются Макс Ферстаппен и Юки Цунода.

«Мы обсудили это внутри команды и пришли к выводу, что полностью сосредоточены на борьбе за титул. Удивительно, что борьба за чемпионство стала такой напряжённой. Поэтому выбор гонщиков мы отложили до Дохи или Абу-Даби», — приводит слова Марко Nextgen-Auto со ссылкой на Servus TV.

